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Esma Esad kanseri yendiğini açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad meme kanserini yendiğini duyurdu

DÜNYA 04.08.2019, 16:05 04.08.2019, 16:07 Enes Subaşı
Esma Esad kanseri yendiğini açıkladı
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LONDRA'DA dünyaya geldikten sonra bir yatırım bankacısı olarak çalışan ve daha sonra Beşar Esad ile evlenen 43 yaşındaki Esma Esad, “Yolculuğun sonuna geldim ve bütün yorgunluğum ve acım gitti. Allah’a şükür hepsi bitti. Tamamen kanseri yendim” dedi. Esma Esad, askeri hastanede kemoterapi gördüğünü söyledi.

#Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad #Esma Esad #Beşar Esad
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