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Esma Esad kanseri yendiğini açıkladı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad meme kanserini yendiğini duyurdu
DÜNYA 04.08.2019, 16:05 04.08.2019, 16:07 Enes Subaşı
LONDRA'DA dünyaya geldikten sonra bir yatırım bankacısı olarak çalışan ve daha sonra Beşar Esad ile evlenen 43 yaşındaki Esma Esad, “Yolculuğun sonuna geldim ve bütün yorgunluğum ve acım gitti. Allah’a şükür hepsi bitti. Tamamen kanseri yendim” dedi. Esma Esad, askeri hastanede kemoterapi gördüğünü söyledi.
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