Esma Esad kanseri yendiğini açıkladı

LONDRA'DA dünyaya geldikten sonra bir yatırım bankacısı olarak çalışan ve daha sonra Beşar Esad ile evlenen 43 yaşındaki Esma Esad, “Yolculuğun sonuna geldim ve bütün yorgunluğum ve acım gitti. Allah’a şükür hepsi bitti. Tamamen kanseri yendim” dedi. Esma Esad, askeri hastanede kemoterapi gördüğünü söyledi.