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Eski Tayland Başbakanı Yinglak'a 5 yıl hapis

Tayland'da eski Başbakan Yinglak Şinavatra, iktidardayken pirinç üreticilerini destek programını denetlemeyi ihmal etmekten suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Tayland Başbakanı Yinglak'a 5 yıl hapis

Tayland'da eski Başbakan Yinglak Şinavatra, iktidardayken pirinç üreticilerini destek programını denetlemeyi ihmal etmekten suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

27 Eylül 2017 Çarşamba 19:30
Eski Tayland Başbakanı Yinglak'a 5 yıl hapis
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TAYLAND medyasında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, eski Başbakan Yinglak Şinavatra'yı suçlu bularak gıyabında 5 yıl hapse mahkum etti. Yinglak'ın geçen ay ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, dün yaptığı açıklamada, Yinglak'ın  nerede saklandığını bildiğini söylemişti.

Yinglak Şinavatra, 22 Mayıs 2014'te askeri darbeyle görevinden  alınarak 5 yıl siyasetten men edilmişti.

Eski Başbakanın partisi, iktidarda olduğu 2011 yılında pirinç  üreticileri için destek programı uygulamıştı. Önce üreticiden büyük övgü alan  program, zaman içinde milyarlarca avroluk zarara neden olmuştu.

Programdaki yolsuzluğun farkında olmasına karşın önlemek için hiçbir  şey yapmamakla suçlanan Yinglak, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Yinglak'ı 2006'da darbeyle devrilen sürgündeki ağabeyi eski Başbakan  Taksin Şinavatra'nın kuklası olmakla suçlayan protestocular, Taksin'in ülkeye  dönebilmesine imkan tanıyan tasarının 2013 yılı ekim ayında parlamentonun alt  kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından ayaklanmıştı.

Büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi  tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından Ordu 22 Mayıs 2014'te  yönetime el koymuştu.

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Eski Tayland Başbakanı YinglakYinglak Şinavatra
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