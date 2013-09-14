Eski liderden Rusya'ya övgü

KÜBA'NIN eski lideri Fidel Castro, Rusya ve ABD'nin Suriye'nin kimyasal silahlarının denetlenmesi konusunda anlaşmaya varmasıyla neticelenen Rusya'nın bu konudaki önerisini takdir etti.

Castro, Küba basınında yer alan makalesinde, "Rusya'nın zekice girişiminin", içler acısı sonuçlarıyla birlikte çatışmanın patlak vermesi riskini ortadan kaldırmış göründünüğünü yazdı.

Fidel Castro, makalesinde, "Suriye silahlı kuvvetlerine karşı çok büyük bir saldırı tehditinde bulunan ABD hükümetinin olağanüstü savı önünde dik duran cesur bir ülke" olmasından ötürü Rusya'yı takdir ettiğini bildirdi.