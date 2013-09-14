Eski liderden Rusya'ya övgü

14 Eylül 2013 Cumartesi 22:33
KÜBA'NIN eski lideri Fidel Castro, Rusya ve ABD'nin Suriye'nin kimyasal silahlarının denetlenmesi konusunda anlaşmaya varmasıyla neticelenen Rusya'nın bu konudaki önerisini takdir etti.
Castro, Küba basınında yer alan makalesinde, "Rusya'nın zekice girişiminin", içler acısı sonuçlarıyla birlikte çatışmanın patlak vermesi riskini ortadan kaldırmış göründünüğünü yazdı.
Fidel Castro, makalesinde, "Suriye silahlı kuvvetlerine karşı çok büyük bir saldırı tehditinde bulunan ABD hükümetinin olağanüstü savı önünde dik duran cesur bir ülke" olmasından ötürü Rusya'yı takdir ettiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 14.09.2013 22:37