Eski kainat güzeli, doğum gününe 1 gün kala hayatını kaybetti

2017 Gençler Arası Kainat Güzellik Yarışması’nda birinci olan Hollandalı manken Lotte van der Zee, 20'nci yaş gününe 1 gün kala, Avusturya'daki bir kayak merkezinde tatil yaparken geçirdiği kalp krizi sonrasını kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Lotte van der Zee'nin ailesi bu üzücü haberi, genç modelin Instagram hesabından duyurdu. Instagram'da son bir fotoğraf paylaşan aile, "Değerli kızımız, her şeyimiz 6 Mart Çarşamba akşamı saat 22.47'de vefat etti. Sevgili Lotte'umuzun artık etrafımızda olmayacağı korkunç bir gerçek. Kalplerimiz kırık. Lütfen dua edin. Tüm içten mesajlarınız için hepinize yürekten teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Doğum gününe bir gün vardı

Sputnik'te yer alan habere göre, ailesi, doğum gününe bir gün kala hayatını kaybeden kızları Lotte'nin, kalp krizinden önceki gece arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktığını, mutlu ve sağlıklı bir şekilde döndüğünü belirtti.