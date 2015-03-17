eski devlet başkanının oğluna hapis cezası

İran’ın eski Devlet Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin oğlu Mehdi Haşimi, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla 15 yıl hapis cezası aldı. İranlı yetkili Gholam Hüseyin Mohseni Ezhei tarafından yapılan açıklamada, eski devlet başkanının oğlu Mehdi Haşimi’nin rüşvet ve yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla hüküm giydiğini bildirdi. Yargıçlar adına açıklama yapan Ezhei, “Bu kişi hakkında güvenlik suçlamaları nedeniyle hapis cezası verildi” dedi. Haşimi’nin temyize başvurmak için 20 günü olduğu kaydedilirken, birçok uzman cezanın süresi konusunda indirime gidilebileceğini bildirdi. Öte yandan 2004 yılında Norveç mahkemesi, Haşimi’yi Norveç petrol firması Statoil’den şirket adına kazançlı anlaşmaları garanti altına almak amacıyla 15 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle suçlu bulmuştu. Haşimi, 2009 yılında eski Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad’a rakip olanları destekleyenler arasında önemli bir rol üstlenmişti. Seçimlerin 1979 İran Devrimi’nden bu yana gerçekleştirilen en büyük hükümet karşıtı protestoların oluşmasıyla sona ermesinin ardından Londra’ya kaçan Haşimi, birkaç yılını burada geçirerek Oxford Üniversitesi’nde okuduktan sonra İran’a geri dönmüştü.