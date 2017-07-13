Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Eski Brezilya Devlet Başkanı seçimde aday olacak

Lula da Silva, mahkum edilmesine neden olan suçları reddederek 2018 devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı

Eski Brezilya Devlet Başkanı seçimde aday olacak

Lula da Silva, mahkum edilmesine neden olan suçları reddederek 2018 devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:56
Eski Brezilya Devlet Başkanı seçimde aday olacak
banner404

ESKİ Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu. 

Lula da Silva, İşçi Partisinin Sao Paulo’daki binasında, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası almasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Gelecek yıl yapılacak Devlet Başkanlığı seçimi için partisine adaylık başvurusu yapacağını ifade eden Lula da Silva "Eğer birisi, bu mahkumiyet ile beni oyundan attığını düşünüyorsa oyunda olduğumu bilebilirler." dedi.

Lula da Silva yeniden seçilebilmek için ilk etapta masumiyetini kanıtlaması gerektiğini, ardından parti içinde ve sokaklarda hummalı bir çalışma yürüteceğini belirtti.

"Moro’nun tarihe hesap vermesi gerekiyor"

Yargıç Sergio Moro tarafından mahkum edilmesine neden olan suçları kabul etmeyen Lula da Silva “Birinin benimle ilgili delilleri varsa lütfen bana söyleyin. Onları mahkemeye gönderin, yüksek yargıya gönderin, basına gönderin. Kanıtlar üzerinden mahkum edilmiş olsaydım daha mutlu olurdum.” şeklinde konuştu.

Lula da Silva, adaletin yalan söyleyemeyeceğini ve siyasi kararlar alamayacağını ifade ederek “Adalet kanıtlara dayanarak karar vermelidir. Tek kanıt masumiyetimdir. Açıkçası, Moro’nun bana hesap vermesi gerekmiyor. Moro’nun tarihe hesap vermesi gerekiyor. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu söyleyecek olan tarihtir.” yorumunda bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.07.2017 22:59
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaLuiz Inacio Lula Da Silva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim