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Eski bakana 19 yıl hapis cezası!

Eski Savunma Bakanı Çohacopulos, kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 19 yıl hapis cezasına mahkum oldu

Eski bakana 19 yıl hapis cezası!

Eski Savunma Bakanı Çohacopulos, kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 19 yıl hapis cezasına mahkum oldu

31 Ekim 2017 Salı 22:07
Eski bakana 19 yıl hapis cezası!
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YUNANİSTAN'DAKİ eski Savunma Bakanı Akis Çohacopulos'a,  kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından yargılandığı davada 19 yıl  ağırlaştırılmış hapis ile sivil ve siyasi haklardan 3 yıl mahrumiyet cezası  verildi. 

Atina İstinaf Ağır Ceza Mahkemesi, eski Bakan Çohacopulos hakkında,  kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 19 yıl ağırlaştırılmış  hapis ile sivil ve siyasi haklardan 3 yıl mahrumiyet cezasına hükmetti.

Mahkeme 3 yıl süren dava sonunda, tutuksuz yargılanan Çohacopulos, eşi  Viki Stamati ve kızı Areti Çohacopulos ile birlikte 16 kişiyi daha çeşitli hapis  cezalarına çarptırdı.

Karara göre, daha önce şartlı tahliye edilen Çohacopulos tekrar  cezaevine girecek.

Koridallos Cezaevi'nde yaklaşık 5 yıl kalan 78 yaşındaki Çohacopulos,  200 bin avro kefalet karşılığında şartlı tahliye edilmişti.

Yunanistan'da 1996-2001 yılları arasında savunma bakanlığı, 2001-2004  yılları arasında da kalkınma bakanlığı görevlerinde bulunan Çohacopulos hakkında,  Alman denizaltıları ve Rus uçaksavar füzeleri alımına ilişkin sözleşme  karşılığında rüşvet aldığı ve kara para aklayarak vergi kaçırdığı iddiaları  üzerine dava açılmıştı.

Panhelenik Sosyalist Hareket Partisinin (PASOK) kurucusu eski  başbakanlardan Andreas Papandreu’nun yakın arkadaşı olan ve PASOK'un önemli  isimleri arasında yer alan Çohacopulos, 2012 yılında 5 ay süren davanın sonunda  20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Atina'nın merkezinde bulunan evine el  konulan Çohacopulos, ayrıca 520 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.  Çohacopulos, savunmasında davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek  suçlamaları reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eski Savunma Bakanı Çohacopulos
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