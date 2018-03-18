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Eşinin porno star olduğunu öğrendi... Sonrası dehşet

ABD'de yaşayan William Jeffrey eşini başına şişeyle vurarak öldürdü. ABD basınında çıkan haberlere göre cinayetle sonuçlanan kavga Kathleen Dawn West'in porno yıldızı olduğunu öğrendikten sonra çıktı. Ancak Kathleen'in avukatı William'ın uzun süredir eşinin yaptıklarından haberdar olduğunu savunuyor

Eşinin porno star olduğunu öğrendi... Sonrası dehşet

ABD'de yaşayan William Jeffrey eşini başına şişeyle vurarak öldürdü. ABD basınında çıkan haberlere göre cinayetle sonuçlanan kavga Kathleen Dawn West'in porno yıldızı olduğunu öğrendikten sonra çıktı. Ancak Kathleen'in avukatı William'ın uzun süredir eşinin yaptıklarından haberdar olduğunu savunuyor

18 Mart 2018 Pazar 10:51
Eşinin porno star olduğunu öğrendi... Sonrası dehşet
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ABD'DE yaşayan 44 yaşındaki William Jeffrey West karısının görüntülü kamerada soyunma karşılığında para aldığını öğrendi. West karısı Kathleen Dawn West'in kafasına şişeyle vurarak öldürdü.

42 yaşındaki kadının aynı zamanda porno yıldızı olduğu da ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerin ardından yaşanan olayda Jeffrey West kasıtlı insan öldürmekten yargılanacak.

Hayatını kaybeden Kathleen Dawn West'in avukatı John Robbins Jeffrey West'in karısının internette para karşılığı yaptığı işten haberdar olduğunu savundu.

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