Esed, Türkiye'ye karşı hain planını itiraf etti

SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esed, Kürtlerin ülkelerinin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme tekliflerini kabul etmediklerini söyledi. Esed, "Suriye'den petrol çalmakla" suçladığı ABD yönetimini de, Nazi rejimine benzetti. Rus haber ajansı RIA Novosti ile haber kanalı Rossiya 24'e konuşan Beşar Esed, Suriye Savunma Bakanlığı'nın, 22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan "tampon bölge" anlaşmasının ardından, terör örgütü birliklerine mensup kişileri orduya kabul etmeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlattı.

"SURİYE ORDUSUNA KATILMAK İSTEMİYORLAR"

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre, terör örgütlerinin bu teklifi kabul etmediğini belirten Esed, "Suriye ordusuna katılmak istemiyorlar, silahlarını muhafaza etme niyetindeler" şeklinde konuştu. Esed ayrıca ülkesinin, "Kürt askeri birliklerini, Türkiye'nin eylemleri sonucu Kuzey Suriye'de kaybedilen toprakların geri alınması için alınacak doğru tutumun, Suriye ordusuna katılmaları ve Türklere karşı savaşmaları olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını" ifade etti.

"ABD, SURİYE'DEN PETROL ÇALIYOR"

Beşar Esed, ABD yönetimini de Nazi rejimine benzeterek "Suriye'den petrol çalmakla" suçladı. ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini "siyasi haydutluk" olarak görüp görmediği yönündeki bir soruya ise "Evet, öyle görüyorum...ABD Başkanı devleti temsil etmiyor, o sadece bir şirket yöneticisi. Onun arkasında yönetim kurulu var. Bu kurul ise devletin asıl sahibi olan büyük Amerikan şirketlerini temsil ediyor. Bunlar petrol şirketleri, silah üreticileri, bankalar ve diğer lobiciler" diyerek yanıt verdi. Esed, konuşmasına şöyle devam etti: "ABD bir devlet değil, kendi çıkarlarını gözeten şirketler tarafından lideri atanan bir rejimdir. ABD'yi haydut olarak tanımlamaktan daha ciddi olan önemli bir noktayı hatırlatmak isterim: İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i Sovyetler Birliği'ne saldırmaya yönelten en önemli faktörlerden biri petroldü… "ABD bugün aynı şeyi yapıyor, Nazileri taklit ediyor; kısaca söylersek, bugünkü ABD politikalarını Nazilerin politikalarına benzetebiliriz: yayılma, fetih, diğer ulusların çıkarlarını zayıflatma, uluslararası hukuku ve insani ilkeleri reddetmek vs." Daha önce de Russia Today (RT) kanalına konuşan Esed, ABD'yi; "Türkiye ve IŞİD ile çalışıp Suriye'nin petrol kaynaklarını yağmalamakla" suçlamıştı.