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Esed rejiminin baş katili infaz edildi!

Esed rejimine bağlı Muhaberat, Deyrizor'da rejimin en büyük katliamcı generallerinden biri olarak bilinen İsam Zahrettin'i infaz etti. Hama, Dera ve İdlib bölgelerindeki yüzlerce toplu katliama Zahrettin'in adı bulunuyor

Esed rejiminin baş katili infaz edildi!

Esed rejimine bağlı Muhaberat, Deyrizor'da rejimin en büyük katliamcı generallerinden biri olarak bilinen İsam Zahrettin'i infaz etti. Hama, Dera ve İdlib bölgelerindeki yüzlerce toplu katliama Zahrettin'in adı bulunuyor

18 Ekim 2017 Çarşamba 16:43
Esed rejiminin baş katili infaz edildi!
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SURİYE'NİN birçok bölgesinde toplu katliamlara imza atan Esed rejiminin generallerinden İsam Zahrettin, Suriye istihbaratı Muhaberat tarafından infaz edildi. Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor’da öldürülen Zahrettin’in ölüm nedeni mayın patlaması olarak açıklandı. 
Esed rejiminin, hakkında birçok toplu katliam görüntüsü ve raporu olan Zahrettin’i uluslararası camiada zor durumda kalmamak için infaz ettiği iddia ediliyor. 
Zahrettin geçtiğimiz günlerde Deyrizor halkının hangi durumda olursa olsun kendisinden kurtulamayacağını, bölgelerine dönen mültecileri affetmeyerek gözünü kırpmadan öldüreceğini açıklamıştı. 
Dürzi asıllı olan Zahrettin İsam, 2011’den bu yana Hama, Dera ve İdlib bölgelerinde yaşanan bazı katliamların da sorumlusu olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiBaş KatilInfaz
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