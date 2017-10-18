Esed rejiminin baş katili infaz edildi!

SURİYE'NİN birçok bölgesinde toplu katliamlara imza atan Esed rejiminin generallerinden İsam Zahrettin, Suriye istihbaratı Muhaberat tarafından infaz edildi. Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor’da öldürülen Zahrettin’in ölüm nedeni mayın patlaması olarak açıklandı.

Esed rejiminin, hakkında birçok toplu katliam görüntüsü ve raporu olan Zahrettin’i uluslararası camiada zor durumda kalmamak için infaz ettiği iddia ediliyor.

Zahrettin geçtiğimiz günlerde Deyrizor halkının hangi durumda olursa olsun kendisinden kurtulamayacağını, bölgelerine dönen mültecileri affetmeyerek gözünü kırpmadan öldüreceğini açıklamıştı.

Dürzi asıllı olan Zahrettin İsam, 2011’den bu yana Hama, Dera ve İdlib bölgelerinde yaşanan bazı katliamların da sorumlusu olarak gösteriliyor.