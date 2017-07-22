Esed rejimden Doğu Guta’da süresi belirsiz ateşkes

BEŞŞAR Esed rejiminin Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, Şam kırsalında yer alan Doğu Guta’nın bazı bölgelerine yönelik askeri operasyonlarının Cumartesi 12.00'den itibaren durdurduğunu duyuruyor. Herhangi bir ihlale uygun şekilde karşılık verilecek." ifadeleri yer aldı.
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Açıklamada, tek taraflı ateşkesin ne zamana kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.
Rejimin son 1,5 aydır hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta, yaklaşık 5 yıldır rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların askeri kuşatması altında bulunuyor.
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