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"Esad yönetimi 300 bin cana mal oldu"

DW'nin Conflict Zone programına katılan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Beşar Esad yönetiminin Suriye'de 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi

"Esad yönetimi 300 bin cana mal oldu"

DW'nin Conflict Zone programına katılan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Beşar Esad yönetiminin Suriye'de 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi

11 Ekim 2016 Salı 08:39
"Esad yönetimi 300 bin cana mal oldu"
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DEUTSHE Welle'nin (DW) Conflict Zone programına katılan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, "Elbette daha önce dâhil olmalıydık, Srebrenitsa'nın olmasını engellemeliydik, Ruanda'daki soykırımı engellemeliydik. Halep'te tüm çabaları gösteriyoruz” diye konuştu.
"Devlet Başkanı Esad gibi tek bir insanın geleceği bu süreci durdurmamalı” diyen Ban Ki Moon "Bunca insanın, onun yönetiminin başarısızlığı nedeniyle öldüğü doğrudur. 300 binden fazla insanın hayatına mal oldu” ifadelerinde bulundu.
Programın moderatörü Michel Friedman'ın gerçekleştirdiği söyleşide Ban, Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki durumu düzeltmek için "çok yoğun” bir çalışma içinde olduğunu ifade etti. Ban, "ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus tarafından, hayat kurtarıcı insani tedbirleri alabilmemiz için ateşkesi yeniden tesis etmelerini rica ettim. İşgal altındaki ve zorlukla ulaşılabilen bölgelerde bulunan 5 milyon insana asgari olanı temin etmek zorundayız” dedi.
"Rusya'nın sorunun mu yoksa çözümün mü bir parçası olduğu" sorusuna Ban Ki Moon, "bir genel sekreter olarak kimin haklı kimin haksız olduğuna hükmedecek durumda olmadığını” söyledi.
"BM olmasaydı daha trajik ve kanlı olurdu" Birleşmiş Milletler'in kimi alanlarda "etkinliğini ve kapasitesini” iyileştirmesi gerektiğini kabul eden Ban Ki Moon, BM'nin olmaması halinde Srebrenitsa, Darfur, Ruanda ve Halep gibi çatışma ve kriz bölgelerinde durumun daha da kötü bir hal alacağını sözlerine ekledi. Ban Ki Moon, "Birleşmiş Milletler olmasaydı, (Halep'teki) durum şu anda çok daha trajik çok daha kanlı olurdu” diye konuştu.
Ban Ki Moon, BM Güvenlik Konseyi'nin geleceği ile ilgili olarak da eleştirel açıklamalarda bulundu: "Dünyadaki muazzam değişiklikler bakımından üye devletlerin öncelikle uluslararası güvenlik ve barıştan sorumlu bir güvenlik konseyi talep etmeleri eşyanın tabiatına uygundur. Uluslararası barış ve güvenlik konularına daha etkin bir biçimde ele alabilmek için, daha demokratik, daha şeffaf, daha çok temsiliyet kabiliyeti olan bir güvenlik konseyi… Maalesef üye ülkeler şimdiye kadar, üye sayısı ya da bileşim de dâhil olmak üzere herhangi bir noktada uzlaşmış değiller.” 2017'de görevi devredecek 1944 yılında Güney Kore'de doğan Ban Ki Moon 2007 yılından beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini sürdürüyor. 2017 yılında emekliye ayrılacak olan Ban'ın yerine Portekiz eski başbakanı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yapan Antonio Guterres aday gösterilmişti. Guterres'in adaylığının 193 ülkenin üye olduğu BM Genel Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. Kararın onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile Conflict Zone programında yapılan röportaj İngilizce olarak 12 Ekim çarşamba günü bu linkten izleyebilirsiniz: dw.com/conflictzone
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EsadDWConflict ZoneBan Ki MoonBeşar Esad
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