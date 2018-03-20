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Esad, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti: Afrin'den çekilsinler

Esad rejiminin Dışişleri Bakanlığı, Afrin konusunda BMGK'ya şikayet mektubu yazdı. Suriye'deki diğer ülkeleri görmezden gelen Rejim, Türkiye'nin savaş suçu işlediğini ve hemen Afrin'den çıkmasını istediklerini belirtti

Esad, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti: Afrin'den çekilsinler

Esad rejiminin Dışişleri Bakanlığı, Afrin konusunda BMGK'ya şikayet mektubu yazdı. Suriye'deki diğer ülkeleri görmezden gelen Rejim, Türkiye'nin savaş suçu işlediğini ve hemen Afrin'den çıkmasını istediklerini belirtti

20 Mart 2018 Salı 11:30
Esad, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti: Afrin'den çekilsinler
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KİMYASAL ve ağır silahlarla kendi halkından, kadın-çocuk demeden yüz binlerce insanı katleden ve milyonlarcasını da vatanından ayıran katil Esad rejimi, BM'ye Türkiye'yi şikayet etti.

"SAVAŞ SUÇU" DİYENE BAKIN

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne iki mektup gönderen eli kanlı rejim, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonlarını 'savaş suçu' şeklinde niteledi.

Esad rejiminin, Türkiye güçlerinin topraklarını "işgal" etmesini kesin dille kınadığını ve derhal çekilmesini talep ettiğini belirtti.

4 MİLYON SURİYE VATANDAŞI TÜRKİYE'YE SIĞINMIŞKEN!..

Esad rejiminin kimyasal silahlarından ve bombalarından kaçan yaklaşık 4 milyon Suriye vatandaşı Türkiye'ye sığınmışken, rejimin Ankara'ya "savaş suçu"ndan söz etmesi, pişkinliğin vardığı boyutu gözler önüne serdi.

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EsadRejimAfrinBMGK
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