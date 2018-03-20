Esad, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti: Afrin'den çekilsinler

KİMYASAL ve ağır silahlarla kendi halkından, kadın-çocuk demeden yüz binlerce insanı katleden ve milyonlarcasını da vatanından ayıran katil Esad rejimi, BM'ye Türkiye'yi şikayet etti.
"SAVAŞ SUÇU" DİYENE BAKIN
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne iki mektup gönderen eli kanlı rejim, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonlarını 'savaş suçu' şeklinde niteledi.
Esad rejiminin, Türkiye güçlerinin topraklarını "işgal" etmesini kesin dille kınadığını ve derhal çekilmesini talep ettiğini belirtti.
4 MİLYON SURİYE VATANDAŞI TÜRKİYE'YE SIĞINMIŞKEN!..
Esad rejiminin kimyasal silahlarından ve bombalarından kaçan yaklaşık 4 milyon Suriye vatandaşı Türkiye'ye sığınmışken, rejimin Ankara'ya "savaş suçu"ndan söz etmesi, pişkinliğin vardığı boyutu gözler önüne serdi.
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