Esad sivilleri vurdu: 6 ölü, 15 yaralı

ESAD rejimi, Halep kentinin Kafr-Karmin güvenli bölgesine düzenlediği hava saldırısında sivilleri hedef aldı. Rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ayrıca saldırıda yaralılara yardım eden kurtarma ekipleri de hedef alındı.

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