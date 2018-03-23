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Esad'dan katliam gibi saldırı: 37 sivil yanarak can verdi

Suriye'de, Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'da bir sığınağa düzenlediği saldırıda 37 sivil yanarak can verdi

Esad'dan katliam gibi saldırı: 37 sivil yanarak can verdi

Suriye'de, Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'da bir sığınağa düzenlediği saldırıda 37 sivil yanarak can verdi

23 Mart 2018 Cuma 10:32
Esad'dan katliam gibi saldırı: 37 sivil yanarak can verdi
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 SURİYE'DE Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin beldesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda, 37 sivil yanarak hayatını kaybetti.

SAVAŞ UÇAKLARI SIĞINAĞA SALDIRDI

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamaya göre, Doğu Guta'nın Arbin beldesinde sivillerin saklandığı bir sığınağa savaş uçakları yakıcı "napalm" bombası saldırısı düzenledi.

37 SİVİL YANARAK CAN VERDİ

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 37 sivil yanarak yaşamını yitirdi.

Rejim ve Rusya'nın şiddetli hava saldırıları nedeniyle bölgedeki siviller sığınaklardan dışarı çıkamıyor.

Rejim ve destekçileri, Doğu Guta'yı tamamen ele geçirmek için 19 Şubat'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırmış, 3 Mart'ta kara operasyonu başlatmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed güçlerinin Doğu Guta'da bazı bölgeleri ele geçirmesiyle onbinlerce kişinin rejim bölgesine göç ederken, akıbetleri bilinmiyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Moskova yönetiminin garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, son aylarda Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle saldırılarını şiddetlendirdi.

SON HAFTALARDA YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜ

Rejim ve Rusya'nın yoğun saldırı düzenlediği bölgede son haftalarda yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Yaklaşık 400 bin kişinin kapana kısıldığı Doğu Guta'da bir ayı aşkın süredir tahliyeler gerçekleşiyor.

BU SABAH TAHLİYELER BAŞLAYACAKTI

Bölgedeki en etkili silahlı gruplardan Ahrar eş Şam, dün Şam rejimiyle Harasta kasabasının boşaltılması için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Anlaşmaya göre, kasabadan ayrılmak isteyenler için bu sabah yerel saatle 07.00'dan itibaren tahliyeler başlayacaktı. Harasta'dan çıkanlar muhaliflerin kontrolündeki en büyük vilayet İdlib'e gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
EsadKatliamSaldırıDoğu Guta
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