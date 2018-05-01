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Ermenistan'da Paşinyan'a seçim şoku!

Ermenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı

Ermenistan'da Paşinyan'a seçim şoku!

Ermenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı

01 Mayıs 2018 Salı 20:38
Ermenistan'da Paşinyan'a seçim şoku!
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PARLAMENTODA özel oturumla yapılan başbakanlık seçiminde Paşinyan,  genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteğini alabildi.  Seçimde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53  oyu alamayan Paşinyan, başbakan olamadı.
Seçimler öncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday  çıkarmayacağını ilan etmiş, muhalefetteki partiler ise tek aday olan Paşinyan’ı  destekleyeceklerini duyurmuştu.
 
 Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki  Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Çıkış) grubunun  9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.
 
Ermenistan yasalarına göre Parlamento’da yapılan seçimde ilk turda  başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura  milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da  başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve erken seçime gidiliyor.
 
 Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45  gün sonra yapılıyor.
 
Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar şimdiki geçici başbakan ve  hükümet görevlerine devam ediyor.
 
Öte yandan, Paşinyan taraftarları oylama öncesinde sabah saatlerinden  itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla binlerce kişinin  bir araya geldiği alanda, parlamentoda yapılan konuşmalar ve oylama dev  ekranlardan canlı yayın ile aktarıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
PaşinyanErmenistan
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