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Son Dakika

Ermenistan askeri Azerbaycan’a sığındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Fuzuli bölgesinde bağlı bulunduğu birlikten firar eden Aro Kazaryan isimli Ermenistan askeri, Azerbaycan askerlerince teslim alındı

DÜNYA 12.08.2019, 20:51 Enes Subaşı
Ermenistan askeri Azerbaycan’a sığındı
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KAZARYAN'IN, sorgusunda, kendisine gayri insani davranıldığı için  birliğini terk ettiğini belirttiği ifade edildi.
 
Kazaryan’ın, komutanları ve diğer askerlerce fiziksel ve psikolojik  baskılara maruz kaldığı, bedeninin yara içerisinde olduğu kaydedildi.
 
Bakanlık, tedavi altına alındığı belirtilen Ermeni asker Kazaryan’ın  fotoğraflarını da yayınladı.

#ermenistan #azerbaycan
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