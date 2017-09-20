Erken salınan boğa dehşet saçtı !

ÖNÜNE çıkan herkese saldıran boğa, ipine dolanan bir kadını da sürükledi. Çevredekilerin de yardımıyla kadın kurtarıldı ama öfkeli hayvan diğer insanlara saldırmayı sürdürdü. Olayda biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
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