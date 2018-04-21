Erkeklerle tokalaşmayı reddeden Müslüman kadına vatandaşlık vermediler

FRANSA'DA bir erkekle tokalaşmayı reddeden kadına, bu sebeple vatandaşlık verilmedi. Temyize taşınan karar orada da onaylandı.

"TOPLUMA ASİMİLE OLAMADIĞINI GÖSTERİR"

Adı açıklanmayan kadın "dini inançlarının" törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını söylemişti. Hükümet ise kadının el sıkmayı reddetmesinin "Fransız toplumuna asimile olmadığını gösterdiğini" söyleyerek vatandaşlık hakkı vermemişti.

Söz konusu kadın kararı temyiz mahkemesine taşıdı, ancak karar temyizde de haklı bulundu.

8 SENEDİR FRANSA VATANDAŞI İLE EVLİ

Cezayirli kadın 2010'dan bu yana Fransa vatandaşı bir erkekle evliydi.

Ülkenin güneydoğusundaki Isere bölgeside yapılan vatandaşlık töreninde yetkililerle el sıkışmayı reddetmişti.

TOPLUMA UYMAYANA VATANDAŞLIK VERİLMİYOR

Fransız medeni hukukuna göre "yeterince asimile" olamamak, bir Fransız vatandaşının eşine vatandaşlık verilmemesinin nedenlerinden biri olabiliyor. Mahkeme de bu hükmün hükümet tarafından "uygunsuz bir şekilde kullanılmadığına" hükmetti.

2016'da da İsviçre'de bir kanton yönetimi, iki Müslüman öğrencinin kadın öğretmenlerinin elini sıkmasına, aksi takdirde para cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.