Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!

ABD'de bir özel okulun rehber öğretmeni, yetişkin olmayan bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı.
Olay, Güney Carolina'daki Spartanburg Day School'da yaşandı.
Dedektifler, Kenleigh Prendergast isimli öğretmenin yaşı 16 veya 17 olan öğrenciyle ilişkisinin Ocak 2018'de başladığını belirledi.
Öğretmenin erkek öğrenciyle buluşmadan önce mesaj yazdığı, telefonla aradığı veya Facetime'ı kullanarak görüntülü konuştuğu tespit edildi.
Öğrenciyi bazen evine davet eden Prendergast, bazı buluşmaları ise okuldaki odasında gerçekleştirdi.
Skandalın patlamasıyla bir açıklama Spartanburg Day School ise, öğretmenin kovulduğunu ve polisle her türlü işbirliğine açık olduklarını ilan etti.
Kenleigh Prendergast, geçen yıl Ağustos ayında okulda göreve başlamıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.