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Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!

ABD'de geçen yıl yaz mevsiminde bir okulda işe başlayan kadın rehber öğretmenin erkek öğrenciyi bazen evine davet ettiği, bazı buluşmalarda ise okuldaki odasını kullandığı ortaya çıktı. Dedektifler öğretmenin reşit olmayan öğrenciyle Facetime'ı kullanarak konuştuğunu da belirledi

Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!

ABD'de geçen yıl yaz mevsiminde bir okulda işe başlayan kadın rehber öğretmenin erkek öğrenciyi bazen evine davet ettiği, bazı buluşmalarda ise okuldaki odasını kullandığı ortaya çıktı. Dedektifler öğretmenin reşit olmayan öğrenciyle Facetime'ı kullanarak konuştuğunu da belirledi

03 Nisan 2018 Salı 09:38
Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!
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ABD'de bir özel okulun rehber öğretmeni, yetişkin olmayan bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı.

Olay, Güney Carolina'daki Spartanburg Day School'da yaşandı.

Dedektifler, Kenleigh Prendergast isimli öğretmenin yaşı 16 veya 17 olan öğrenciyle ilişkisinin Ocak 2018'de başladığını belirledi.

Öğretmenin erkek öğrenciyle buluşmadan önce mesaj yazdığı, telefonla aradığı veya Facetime'ı kullanarak görüntülü konuştuğu tespit edildi.

Öğrenciyi bazen evine davet eden Prendergast, bazı buluşmaları ise okuldaki odasında gerçekleştirdi.

Skandalın patlamasıyla bir açıklama Spartanburg Day School ise, öğretmenin kovulduğunu ve polisle her türlü işbirliğine açık olduklarını ilan etti.

Kenleigh Prendergast, geçen yıl Ağustos ayında okulda göreve başlamıştı.

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ABDErkek öğrenciCinsel Ilişki
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