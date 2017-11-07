Erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen...

ABD'nin Florida eyaletinde 29 yaşındaki bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsl ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.



Fox 13'ün haberine göre, Öğretmenin Tampa'daki evinde 17 yaşındaki öğrencisiyle korunmasız bir şekilde cinsel ilişkide bulunduğu bildirildi.

Yetkililer şimdi, Caroline Lawson ismindeki öğretmenin kimliği verilmeyen kişiyle yazıştığı ve ilişkisini de o yazışmalarda itiraf ettiği mesajlaşmalarını araştırıyor.



Mesajlaşmalar ise şu şekilde,



Lawson; "... bir öğrenciyle aldattım"



Kimliği verilmeyen kişi; "Aldattım derken yattım mı demek istiyorsun?"



Lawson; "Evet"

Lawson, Cuma günkü görevinden istifa ettikten kısa süre sonra evinde tutuklanmıştı.



Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanan Lawson için 30 bin dolar kefalet talep edildi.