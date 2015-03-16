Erkek öğrencisini boş sınıfa götürüp...

Daily Mail'de yer alan habere göre; iki öğrencisiyle sevişmek için dersleri asmalarını isteyen 44 yaşındaki Webb, aynı dönemde farklı beş öğrenciyle ilişki yaşadığı ve bu sebeple hapis yattığı için tekrar cezaevine girmeyecek. 44 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki gençle ilişki yaşamaya, babasının ölümünü takiben öğrencinin psikolojik danışmanı olarak görevlendirildiği dönemde başladı. Duruşmada kadının öğrencisine, "Daha genç olsaydım senin sevgilin olurdum" gibi mesajlar attığı da ortaya çıktı. Habere göre; Webb, daha sonra çocuğu eve bırakmayı teklif etti ve trafikte kaldıkları sırada ona dokundu, ardından ise tenha bir otoparka götürüp öğrencisiyle ilişkiye girdi. Savcının iddiaları arasında; "sarışın öğretmenin 15 yaşındaki bir öğrencisiyle matematik sınıfında seviştiği ve yine sevişmek için eşi evde olmadığı sırada çocuğu evine davet ettiği" de yer aldı. Davada öğretmenin, tenha bir ormanlık alanda yine bir öğrencisiyle arabanın arkasında nasıl seviştiği de aktarıldı.

BENZER SUÇLARDAN 32 AY HAPİS YATTI

İki çocuk annesi Emma Webb, 2012 yılında Berkshire'da yine aynı okuldaki beş öğrenciyle ilişkiye girdiği itiraf etmiş, 32 ay hapse mahkûm edilmişti. Avukat Lucj Tapper duruşmada, müvekkilinin başka bir adamla ilişki yaşadığını belirterek yaşananları geride bırakmaya kararlı olduğunu söyledi. Yargıç John Gallagher ise Webb'e, daha önce aynı dönemde işlediği benzer 30 suçtan hapis yattığı için sadece cezaevine gitmekten kurtulduğunu söyledi. Gallagher şöyle devam etti: “Utanç verici bir şekilde sana duyulan güveni suistimal ettin. Kendi problemlerin olduğunu kabul ediyorum. Fakat sonuçta kendi zevkin için o iki çocuğun ihtiyaçlarını göz ardı ettin."



