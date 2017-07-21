Erkek kılığına girip sevgilisine tecavüz etti!

SEVGİLİSİNİ erkek olduğuna inandıran ve onunla 2 yıl boyunca protez penisle cinsel ilişkiye giren kadın, 6 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Gayle Newland sevgilisiyle buluşurken protez penis kullanarak ve cinsel ilişki sırasında genç kadının gözlerini bağlayarak kimliğini saklamayı başardı. İsmi açıklanmayan kadın, Newland’ın gerçek kimliğini cinsel ilişki sırasında gözlerindeki bağı çözünce fark etti. Cinsel saldırıdan yargılanan Gayle Newland 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 20 sterline (yaklaşık 80 lira) aldığı protez penisle sevgilisini kandıran kadın, yargıç kararı açıkladığında "Hayır, olamaz" diye bağırarak ağladı. 2015 yılında 8 yıl hapis cezasına mahkum olan kadın, temyize gidince yeniden mahkemeye çıkmıştı.

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