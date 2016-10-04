Erdoğan'a hakarete takipsizlik kararı

MAINZ Savcılığı Alman Komedyen Jan Böhmermann hakkındaki soruşturmanın durdurulduğunu açıkladı. Mazin'daki savcılık söz konusu cezai eylemle ilgili yeterli dayanak sunulmamasını gerekçe gösterdi.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren şiiri Mart ayı sonunda Alman televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan "Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Ardından Mainz Savcılığı Böhmermann hakkında "yabancı devlet temsilcilerine hakaret ettiği” gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Mainz'deki soruşturmanın yanı sıra Erdoğan'ın şahsi başvurusu üzerine Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından da Böhmermann hakkında bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşmasının 2 Kasım'da yapılması bekleniyor. Savcı Deutschler, Hamburg'daki davanın Mainz'deki soruşturmaya doğrudan etkisinin bulunmadığını dile getirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.