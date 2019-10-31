banner449

banner552

banner481

banner472

Erdoğan ve Putin anlaşmıştı! YPG'ye verilen süre bugün doluyor

Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamında terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doluyor. Çekilme olmazsa Türkiye operasyona devam edecek.

DÜNYA 29.10.2019, 14:02
Erdoğan ve Putin anlaşmıştı! YPG'ye verilen süre bugün doluyor
banner404

SURİYE'NİN kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG güçlerinin sınır bölgeden 30 kilometre mesafeye çekilmesi için verilen süre bugün Türkiye saati ile 18.00'de sona eriyor. Türkiye saati ile 18.00'de tamamlanacak olan sürenin ardından Türkiye - Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor. Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderilmişti.

"ÇIKMAZLARSA BU İŞİ BİZ ELE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarda 150 saatin sonunda YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti ve "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi. Geçen hafta Rusya'dan yapılan açıklamalarda ise YPG'nin Soçi mutabakatında kararlaştırılan bölgelerden çekilmemesi halinde Türk ordusunun operasyonlara devam edeceği vurgulanmıştı.

RUSYA'DAN YPG'YE UYARI

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG oluşumlarının Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk edeceği umudunu dile getirdi.

SOÇİ MUTABAKATI MADDELERİ NELER?

1- Suriye'nin siyasi birliği ve toprka bütünlüğünün ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler. 2- Terörizmin tüm şekil ve tezahülleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar. 3- Bu çerçevede Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan32 kilometre derinlikteki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statüko muhafaza edilecektir. 4- Her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

#türkiye #Rusya #Soçi #YPG
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545