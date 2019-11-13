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Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! İşte liderlerin ilk sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a geldi. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

DÜNYA 13.11.2019, 20:39
Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! İşte liderlerin ilk sözleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı. İki lider basına fotoğraf verdikten sonra içeri girdi.Baş başa görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

TRUMP: İLK GÜNDEN BERİ DOSTUZ

Trump, yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref" dedi. Trump bir soru üzerine S-400 ve F-35'leri de konuşacaklarını ifade etti. Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya "Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum" diye yanıt verdi. Erdoğan da "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız" diye konuştu.

30 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

30 dakika baş başa, 1 saat heyetlerarası olmak üzeregörüşmenin toplam 1,5 saat sürmesi planlanıyor. Erdoğan ve Trump'ın baş başa yapacağı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer alacak. Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hazır bulunacak.

SENATÖRLER DE KATILACAK

Öte yandan, çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi. Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

#Erdoğan #trump #ABD #görüşme
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