Erdoğan, Putin'le birlikte MAKS-2019 Fuarı'nın açılışında konuştu: Ticaret hacmi hedefimiz 100 milyar dolar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’un açılışına katıldı.

Önce söz alan Putin şu ifadeleri kullandı:

* Rusya uçak sanayiinin lider ülkelerinden birisi. Uçak sanayiimizin perspektifi uluslararası işbirliğine bağlı. Tasarımcılarımız ve bilim adamlarımız arasında işbirliğimizin daha yoğun olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki fuarımız daha fazla ilgi gören bir alan olsun. Görkemli bir şovun bir araya geldiği önemli bir fuar. Geleneksel olarak pek çok ülkeden katılımcılar var. Çin Halk Cumhuriyeti, havacılık fuarının ana partneridir. Geliştirdiğimiz en yeni projelerimizi görme fırsatı bulacaksınız. Fuarın hazırlanmasına emeği geçen herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum.

* MAKS-2019’un katılımcılarına ve misafirlerine, hepsinden önce de değerli dostumuz Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hoş geldiniz' demekten mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki yerli havacılık sanayimizin başarıları ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin teknik imkanları, Türk partnerlerimizin ilgisini çekecektir. Tüm bunlar her iki tarafın da yararına olan işbirliğimiz için yeni fırsatlar ortaya koyacaktır.

Ardından konuşan Erdoğan da şunları söyledi:

* MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e daveti için şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14.'sünü gerçekleştirdiğimiz İDEF Fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 'İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz.

* Havalimanlarımız Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor. Temennimiz odur ki İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'ndan TİP Sertifikası aldı. T-129 ATAK helikopterimiz bir çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda mesafe aldık. 5. nesil milli muharip uçak projemiz, TF-X gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledik, projede geldiğimiz aşamayı paylaştık.

* Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmekte olduğumuz sinerjilerin ikili ilişkilerimizin daha da derinleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum.