Erdoğan- Putin görüşmesi öncesi Esed’den bir ilk

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'ya gitti. İki lider ABD ile yapılan mutabakat sonrası kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, İdlib'teki askeri birlikleri ziyaret etti.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Esed'in, İdlib'in güney kırsalındaki Al Habit kasabasında askerlerle selamlaştığı görüntüler devlet televizyonundan yayınlandı. Devlet televizyonu, Suriye liderinin 'cephe hattında askerlerle bir araya geldiğini duyurdu. Esad, iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana İdlib bölgesini ilk kez ziyaret ediyor.

GÖZLEM NOKTASINA 15 KM UZAKLIKTA

Geçtiğimiz ay rejim askerlerinin saldırılarıyla gündeme gelen İdlib'de bugün hareketlilik yaşandı. Beşar Esed, İdlib'in en güneyindeki Türk gözlem noktasına 15 kilometre yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.