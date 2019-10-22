Erdoğan- Putin görüşmesi öncesi Esed’den bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in İdlib'te askerleri ziyaret etmesi dikkat çekti. Esed, iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana ilk defa İdlib'te askerlerle görüştü.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'ya gitti. İki lider ABD ile yapılan mutabakat sonrası kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, İdlib'teki askeri birlikleri ziyaret etti.
BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Esed'in, İdlib'in güney kırsalındaki Al Habit kasabasında askerlerle selamlaştığı görüntüler devlet televizyonundan yayınlandı. Devlet televizyonu, Suriye liderinin 'cephe hattında askerlerle bir araya geldiğini duyurdu. Esad, iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana İdlib bölgesini ilk kez ziyaret ediyor.
GÖZLEM NOKTASINA 15 KM UZAKLIKTA
Geçtiğimiz ay rejim askerlerinin saldırılarıyla gündeme gelen İdlib'de bugün hareketlilik yaşandı. Beşar Esed, İdlib'in en güneyindeki Türk gözlem noktasına 15 kilometre yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.
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