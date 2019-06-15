Erdoğan "İnsanlık görevidir" deyip resti çekti: Reddediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmaktan çıkarılması insanlık görevidir. Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz." dedi. Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"SURİYE'DE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

İşbirliğimizin derinleştirilmesi gereğine inanıyoruz. Konferansı hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor. Takvime bağlı somut bazı hedefler belirlemek suretiyle bu alandaki çalışmalarımıza ivme kazandırmalıyız. Maalesef düzenli düzensizlik hakim. Yakın coğrafyamızda terörizmle mücadele ediyoruz. Barış refah istikrar doğrultusunda şekillendirme gayretindeyiz. Suriye'de istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. 330 bin Suriyelinin kendi vatanlarına dönmesini sağladık.

"OLDU BİTTİLER OLUŞTURMA GAYRETİNİ REDDEDİYORUZ"

Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmaktan çıkarılması insanlık görevidir. Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.

"SOMUT ADIMLARIN ATILMASINA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.

"MODERN İPEK YOLU'NUN YENİDEN İNŞASINI DESTEKLİYORUZ"

Bölgemizde kompine taşımacılığa önem veriyor, modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyoruz. Hazar geçişli doğu batı orta koridor girişimimiz bu yaklaşımımızın en somut örneğidir. Tek taraflı adım ve yaptırımları doğru bulmuyoruz."