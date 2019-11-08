Erdoğan'ın ziyaretine günler kala, skandal yazışma gün yüzüne çıktı

ERDOĞAN'IN 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Amerikalı diplomat William V. Roebuck'ın, Trump yönetimini Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı engellemek için yeterince çaba göstermediği yönünde eleştirdiği ve Türkiye destekli silahlı muhalifleri (SMO) ise "savaş suçu ve etnik temizlikle" suçladığı bir yazı ortaya çıktı.