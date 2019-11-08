Erdoğan'ın ziyaretine günler kala, skandal yazışma gün yüzüne çıktı
Erdoğan'ın ABD ziyaretine günler kala, ABD'deki skandal yazışma gün yüzüne çıktı. Amerikalı diplomat yazısında Trump yönetimini Barış Pınarı Harekâtı konusunda eleştiriyor ve Türkiye destekli SMO'yu "savaş suçu ve etnik temizlikle" suçluyor.
DÜNYA 08.11.2019, 10:12
ERDOĞAN'IN 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Amerikalı diplomat William V. Roebuck'ın, Trump yönetimini Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'nı engellemek için yeterince çaba göstermediği yönünde eleştirdiği ve Türkiye destekli silahlı muhalifleri (SMO) ise "savaş suçu ve etnik temizlikle" suçladığı bir yazı ortaya çıktı.
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