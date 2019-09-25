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Erdoğan'ın BM konuşması sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" etiketi yoğun ilgi görüyor.

DÜNYA 25.09.2019, 10:14
Erdoğan'ın BM konuşması sosyal medyayı salladı!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" başlıklı etiket yoğun ilgi görüyor.

KISA SÜREDE TT LİSTESİNİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan'ın konuşması öncesinde Twitter'da "Sesimiz Erdoğan" anlamına gelen İngilizce "#OurVoiceErdogan" etiketi açıldı. Kısa sürede "trend topic" listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

FARKLI DİLLERDE PAYLAŞIM YAPILDI

Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı. Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA AYLAN BEBEK VE FİLİSTİN DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek "Milyonlarca masumu çok çabuk unuttuk. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu" eleştirilerinde bulundu. İsrail'in Flisitin topraklarını işgal etmesine de değinen Erdoğan, "Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de neresiydi, 1949-67'de neresiydi ve şu anda İsrail neresidir? BM İsrail'le ilgili aldığı kararları uyguluyor mu? O zaman BM ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandı.

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #BM Genel Kurulu
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