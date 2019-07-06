Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin detayları belli oldu
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-LİBYA KRİZİ

Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.

ERDOĞAN RUS HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeşilçam yıldızından skandal itiraf: Hayranımın...
Yeşilçam yıldızından skandal itiraf: Hayranımın...
  1. MAGAZİN

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472