Erdoğan'dan üçlü zirve sonrası kritik güvenli bölge açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi" sona erdi.Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vilademir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak açıklama yapıyor.

"BÖLGEDE HAYIRLI GELİŞMELER YAŞANACAK"

İlk konuşmayı gerçekleştiren ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Komitesi çalışmalarının başlayacağını açıklayarak, "Bölgede hayırlı gelişmeler yaşanacak. Güvenli bölge konusunda sayın Putin ve Ruhaniyi bigilendirdim. Amacımız Suriye'nin bölünmesini önlemektir. Eğer ABD ile ortak bölge konusunda uzlaşamazsak planımızı uygularız." dedi.

ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDESİ

Zirvenin ana gündem maddesi; Türkiye destekli muhaliflerin elinde kalan son bölge İdlib. Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki İdlib'de, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü ve onunla bağlantılı gruplarla savaştığını söyleyerek son dönemde saldırılarını artırdı. İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Ankara, halihazırda başlayan göçmen akınını engellemek için hem Rusya'ya operasyonları durdurması yönünde, hem de Avrupa'ya güvenli bölge kurma konusunda destek vermesi yönünde çağrı yapıyor.