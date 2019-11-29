Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı'na çok sert sözler!

CUMHURBŞKANI Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert çıkarak, ''Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir'' dedi.