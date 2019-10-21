Erdoğan'a yolladığı skandal mektupla dalga geçti: Kafamı bozma, ararım
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektupla dalga geçmek için eski başkanlardan Kennedy'nin Küba kriziyle ilgili hayali mektubunu "Kafamı bozma, seni ararım" notuyla paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı ve bu hafta içinde ortaya çıkan mektup; içeriği, üslubu ve kamuoyuyla paylaşılma biçimiyle ABD ve Türkiye'de büyük bir tartışma yarattı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da mektupla alay edilen, John F. Kennedy'nin Küba kriziyle ilgili "hayali mektubunu" Tweet'ledi.Clinton, komedyen Jimmy Kimmel'in geçen hafta ABC Televizyonu'ndaki Jimmy Kimmel Live programında yayınladığı "mektup"u "Arşivde buldum" notuyla paylaştı.
"SOVYET BUNYONU"
16 Ekim 1962 tarihli mektupta, Eski ABD Başkanı Kennedy, dönemin Sovyet lideri Nikita Kruşçev'e "Sevgili Başbakan Kruşçev, "..k kafalı olma. Füzelerini Küba'dan çek. O zaman herkes 'Çok yaşa Kruşçev. En büyük sensin' diyecek. Ama çekmezsen herkes sana "g…, b..tan ülkene de "Sovyet Bunyonu (ayak başparmağı çıkıntısı) diyecek. Kafamı bozma. Seni ararım. Kucaklıyorum." diyor. Trump 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta ""Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Seni sonra arayacağım" demişti. Mektuba Ankara'nın yanıtıyla ilgili bir hükümet yetkilisi, "Diplomatik nezaketten yoksun mektup Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı" diye konu
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:04
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:51
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2