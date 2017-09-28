Erbil’den kaçış başladı! Günlük zarar 350 bin dolar…

ERBİL Uluslararası Havalimanı Sorumlusu Telar Faik Salih, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ndeki (IKBY) bütün dış hatlar uçuşlarının durdurulması kararına uyacaklarını açıkladı. “Erbil’de bütün uluslararası uçuşlar akşam saat 6’dan sonra, hiçbir istisna olmaksızın durdurulacak” dedi.

Kararı yanlış bulduğunu belirten Salih, “Konsolosluklar, uluslararası görevliler ve uluslararası şirketler var burada. Bu herkesi etkileyecek. Doğru bir karar değil. Burada büyük bir uluslararası topluluk var. Yani sadece Kürtlere karşı bir şey değil. Ayrıca çok sayıda sığınmacı bu havalimanını kullanıyor. Biz insani yardımların ulaştırılmasında Suriye ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında bir köprüydük. Ve burada ABD öncülüğündeki koalisyona ev sahipliği yapıyoruz. O nedenle bu havalimanı çok önemli” ifadelerini kullandı.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK

Uyarı üzerine, yurtdışından IKBY'ye giden ziyaretçiler, yasağa takılmadan bölgeyi terk etmek isteyerek yoğunluğa neden oldu. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik Salih, günde yaklaşık 5 bin kişinin 60 seferle kentten yurt dışına seyahat ettiğini belirtti. Endişe içindeki vatandaşların yasağın başlayacağı saatten önce Irak'ı terk etmek istediğini dile getirdi.

Salih, havalimanının Erbil yönetimi için ciddi bir gelir kaynağı olduğuna da dikkati çekerek, "Kargo bölümü dahil olmak üzere tüm uçuşların iptal edilmesi halinde günlük zararımız 350 bin doları bulur." dedi.

DIŞİŞLERİ: KAPASİTE ARTIRILDI

Türkiye Dışişleri, Cuma gününe kadar Erbil ve Süleymaniye uçuşlarında kapasitenin artırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2017 Cuma günü yerel saatle 18:00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını açıklamıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almaları ve IKBY'de kalmaları zorunluluk arzetmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir" ifadelerini kullandı.

HAVALİMANLARINDA GÖZLEMCİ BULUNDURMA TEKLİFİ

IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Muhammed Salih ise sorunu aşabilmek için Bağdat'a yasalarda öngörüldüğü gibi iki havalimanında gözlemci bulundurmasını teklif ettiklerini söyledi.

Ancak meselenin yasal değil siyasi olduğunu kaydeden Salih, bu nedenle sundukları teklife Bağdat'tan henüz yanıt gelmediğini ifade etti.

Süleymaniye ve Erbil Havalimanlarını IKBY için "iyi bir gelir kaynağı" olarak niteleyen Salih, bakanlık verilerine göre havalimanlarından aylık ortalama 3 buçuk milyon dolar gelir elde edildiği bilgisini verdi.

SINIR KONTROLLERİNİ VERMEYİNCE...

Salı günü Irak Başbakanı Haydar İbadi, havalimanları da dahil olmak üzere, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY’nin tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirmişti. Bağdat'ın havalimanlarının teslim edilmesi talebine, IKBY olumsuz yanıt vermişti.

Dün Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edildi. Daha sonra aralarında THY, Atlas Global, Pegasus ve Katar Havayolları’nın da olduğu pek çok şirket, Erbil ve Süleymaniye'ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin cuma günü saat 18.00 den itibaren durdurulacağını açıkladı.