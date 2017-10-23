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Erbil'de kulaktan kulağa dolaşan fısıltı: Barzani'ye darbe yapılacak

Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirmesinin ardından olası bir Erbil operasyonu Kuzey Irak Kürtlerini tedirgin ediyor. Erbil'de kulaktan kulağa Barzani'ye darbe yapılacağı konuşuluyor

Erbil'de kulaktan kulağa dolaşan fısıltı: Barzani'ye darbe yapılacak

Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirmesinin ardından olası bir Erbil operasyonu Kuzey Irak Kürtlerini tedirgin ediyor. Erbil'de kulaktan kulağa Barzani'ye darbe yapılacağı konuşuluyor

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:08
Erbil'de kulaktan kulağa dolaşan fısıltı: Barzani'ye darbe yapılacak
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İŞGALCİ Barzani güçlerine karşı  16 Ekim gecesi operasyon başlatan  Irak ordusu ve Haşdi Şabi,  Türkiye'nin Habur'a alternatif olarak hayata geçirmeye hazırlandığı Ovaköy güzergahını tamamen ele geçirmeye çok yaklaştı.  Kerkük'ün ardından Altınköpkü ve Kuştepe'yi Peşmerge'den alan  Irak ordusu, bir yandan da  Musul Barajı yakınından  Türkiye sınırındaki  Zaho'ya doğru ilerliyor. Çok sayıda tank ve Haşdi Şabi milisleriyle  Musul Barajı'nın batı kesimini Peşmerge ile  PKK'dan alan  Bağdat, Barzani'yi tamamen by-pass edecek Ovaköy yolunu güvenli hale getiriyor.  Irak ordusundan bir kaynak,  Habur Sınır Kapısı'nın açıldığı bölgeyi Peşmerge güçlerinden 'tamamen' temizleyeceklerini ve  Zaho'ya ulaşmaya çok yakın olduklarını açıkladı.

SÜLEYMANİYE YOLU KAPALI

Kerkük'ün ardından  Erbil sınırına kadar birçok kritik noktayı kaybeden Peşmerge, ordu güçlerinin ilerleyişini durduramıyor. Altınköprü'deki çatışmaların ardından bölgenin  Bağdat'a geçmesiyle birlikte  Erbil ile  Kerkük arasındaki tüm yollar kapatılmıştı. Taktak'ın da Barzani'den alınmasıyla birlikte Süleymaniye-Kerkük arasındaki güzergah da tamamen kapanmış oldu.  Erbil ve  Süleymaniye'deki gazetecilerin  Kerkük'e gitmesine izin verilmiyor. Bu arada Kuştepe mevkiinden geri çekilen Peşmerge'nin,  Saddam Hüseyin döneminden kalma köprüleri yıktığı öğrenildi. Patlatılarak tahrip edilen köprüler biri,  Kerkük ile  Erbil arasında bağlantıyı sağlayan  Hindistan Köprüsü. Peşmerge, 1980'de inşa edilen köprüyü yıkmakla  Irak ordusunun ilerleyişini durdurabilmeyi amaçlıyor.  Irak ordusunun  Erbil'e 4 km mesafedeki 36. Paralel'e dek ilerleyeceği belirtiliyor.


Peşmerge güçleri ayrıca  Irak ordusunun  Suriye sınırındaki Fiş  Habur Sınır Kapısı'nı kontrol altına alma girişimini engellemek için  Musul'un  Sincar ilçesi ile IKBY'deki  Duhok kentini birbirine bağlayan ana yolu kapattığı bildirildi.ONUN İHTİRASI İÇİN ÖLMEYECEĞİZ

Bu arada Barzani'nin KDP'si tarafından  Kerkük'ü satmakla suçlanan Kürdistan Yurtsever Birliği'nden çok sert açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde ölen  Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani, "Biz  Irak hükümetiyle anlaştık. Barzani'nin hangi güçlerle ne gibi anlaşmalar yaptığını açıklaması gerekiyor" dedi.  Celal Talabani'nin yeğeni  Lahor Talabani ise Barzani'yi 'muhteris ve petrol hırsızı olmakla' suçladı, "Barzani eğer onuru varsa istifa etmeli, Kürt çocukları onun ihtirasları için ölmek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

DARBE SÖYLENTİLERİ

Kerkük'ün ardından önemli petrol sahaları Taktak,  Zummar, Batme ve Ayn Zale'yi de önceki gün kaybeden Barzani, cephede büyük bir çöküş yaşıyor.  Irak ordusunun  Erbil yakınındaki Kuştepe'yi de ele geçirip 'IKBY başkenti'ne 20 kilometreye kadar yaklaşması, Erbillileri paniğe sevk etti.  Irak ordusunun  Erbil'i de kontrol altına alacağından korkan halk, kaybedilen toprakların tek suçlusunu  Mesud Barzani olarak görüyor. Güvenlik önlemlerinin olağanüstü seviyede olduğu  Erbil'de panik o kadar artmış durumda ki, Peşmerge, Türk gazetecilerin kent içinde çekim yapmasını yasakladı. Bazı Türk gazeteciler, çekim yapmaları durumunda gözaltına alınmak ve ekipmanlarına el konulmakla tehdit ediliyor.  Erbil'deki paniğin en önemli nedeninin ise 'darbe ihtimali' olduğu belirtiliyor. Güvenlik güçleri 7/24 ayakta ve kentte isyan çıkmasından korkuluyor. Barzani'ye yönelik bir darbe teşebbüsü olasılığı her yerde konuşuluyor. Çünkü halk, 25  Eylül'de referandumun yapıldığına pişman olmuş durumda. Bu domino etkisinin Peşmerge içinde de yayılabileceği ve Barzani'ye bağlı silahlı güçlerin isyan başlatabileceği kaydediliyor. Erbilliler, "Referandum yapılmasaydı ne  Kerkük ne de petrol kaynaklarını kaybederdik. Bütün suç Barzani'de. Hemen istifa etmeli. Keşke parmağımız kırılsaydı da o referenduma 'evet' demeseydik..." yönünde açıklamalarda bulunuyor.

KÖPRÜYÜ PATLATTILAR

Irak ordusunun yaklaştığı  Zaho'daki Feşabur Köprüsü, Peşmerge güçlerince patlatıldı.  Dicle nehri üzerindeki köprü, Ovaköy-Şeyhan-Tel Afer bağlantısını sağlıyordu. (Kaynak: Yenişafak)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiHabur Sınır KapısıSaddam HüseyinCelal TalabaniMESUD BARZANİ
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