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Eniştesini tecavüzden tutuklatan genç şarkıcıya 7 kurşun!

Daha önce kız kardeşinin eşini tecavüzle suçlamış ve tutuklanmasına neden olan Hint şarkıcı Harshita Dahiya, konserden dönerken kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü

Eniştesini tecavüzden tutuklatan genç şarkıcıya 7 kurşun!

Daha önce kız kardeşinin eşini tecavüzle suçlamış ve tutuklanmasına neden olan Hint şarkıcı Harshita Dahiya, konserden dönerken kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü

18 Ekim 2017 Çarşamba 17:05
Eniştesini tecavüzden tutuklatan genç şarkıcıya 7 kurşun!
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HİNDİSTAN'IN ünlü şarkıcı ve dansçılarından 22 yaşındaki Harshita Dahiya kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

KONSERDEN DÖNÜYORDU

Polis raporuna göre Dahiya  Haryana Panipat bölgesinde Chamara ilçesinde yedi kurşunla vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer Dahiya'nın o gün sahne aldığı bir konserden dönerken saat 16: 00 sularında siyah bir araç tarafından arabasının durdurulup iki kimliği belirsiz şüpheli tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

KURŞUNLARDAN 6'SI BAŞINA VE BOYNUNA İSABET ETTİ

Yerel polis şefi Rahul Sharma yaptığı açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen iki genç şarkıcının iki asistanı ve şöförünü arabadan indirdi. Şüphelilerin sıktığı yedi kurşunun altısı şarkıcı Dahiya'nın başına ve boynuna isabet etti ve Dahiya olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtılar" dedi.

TEHDİT EDİLİYORDU

Yerel basın kaynaklarına göre şarkıcı daha önce biri tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

ENİŞTESİNİ TECAVÜZDEN TUTUKLATMIŞTI

Sanatçının kız kardeşi Lata, kız kardeşini kendi eşinin vurduğunu, annelerinin cinayet davasında görgü tanığı olmasından dolayı eşinin kız kardeşini öldürdüğünü iddia etti. Ayrıca Harshita Dahiya daha önce kız kardeşinin eşini tecavüzle suçlamış ve tutuklanmasına neden olmuştu.

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