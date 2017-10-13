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‘Engelleri beraber kaldıralım’

Engelsiz Yaşam Köyü Alanya Engelsiz Yaşamevi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca ve yönetim kurulu üyeleri Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti  Ziyarette dernek tarafından yürütülen “Engelsiz Yaşam Köyü Projesi” hakkında Şahin’e bilgi verildi

‘Engelleri beraber kaldıralım’

Engelsiz Yaşam Köyü Alanya Engelsiz Yaşamevi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca ve yönetim kurulu üyeleri Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti  Ziyarette dernek tarafından yürütülen “Engelsiz Yaşam Köyü Projesi” hakkında Şahin’e bilgi verildi

13 Ekim 2017 Cuma 11:16
‘Engelleri beraber kaldıralım’
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ENGELSİZ Yaşam Köyü Alanya Engelsiz Yaşamevi Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğinde “Engelsiz Gelecek, Güçlü Gelecek” sloganı ile yürütülen proje konusunda bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, ALTSO’nun da projenin paydaşları arasında yer alması fikri benimsendi.

ALKÜ tarafından projeye bağışlanan 10 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilecek “Engelsiz Yaşam Köyü Projesi” konusundaki son gelişmeler ve yapılacak çalışmalar konusunda başkan Şahin’e bilgi veren Dernek Başkanı Gülnur Erbudak Ağca, dernek yöneticileri Gökcen Nazifoğlu ve Sabriye Girenes Bakır, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu için hazırlanan projeyle Alanya’nın örnek bir kent olacağını dile getirdiler.

Spor, müzik ve sanatsal faaliyetlerin yapılacağı Engelsiz Yaşam Köyü Projesi’ni çok beğendiğini söyleyen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün elimizdeki imkanları onlar için kullanmazsak yarın belki bizler de aynı duruma düştüğümüzde başkalarından destek bekleme hakkımız olmayacak. Engelli kardeşlerimizin önlerindeki engelleri hep beraber kaldırmalıyız. Ben bu manada dernek başkan ve yöneticilerini tebrik ederim” dedi.

Dernek Başkanı Gülnur Erbudak Ağca da bu proje konusunda her kesimden destek beklediklerini dile getirerek, “Sayın başkanımıza bilgi verdik. Onun ekonomik projeler kadar sosyal projelere de büyük önem verdiğini biliyoruz. Sağolsun bizleri çok sıcak karşıladı. İhtiyacımız olduğu zamanlarda yanımızda olacağını bilmemiz çok önemliydi. Ben kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Yaşam KöyüALKÜ
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