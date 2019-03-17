Endonezya'da sel: En az 50 ölü

Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 50 kişi öldü. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho 59 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Endonezya'da sel: En az 50 ölü
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ULUSAL Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, eyaletin başkenti Jayapura'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde, 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Selde, 59 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, yaralıların tamamının hastaneye sevk edildiğini aktardı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde, henüz ulaşılamayan yerlerin olması dolayısıyla can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. 

OCAK AYINDAKİ FELAKETTE 68 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, tahliye edilen afetzedelere yardım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor. 

SIKLIKLA SU BASKINI VE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELİYOR

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor. 

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