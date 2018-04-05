Emlak kralınının cenazesini mücevherle donatıp yaktılar!

TRİNİDAD adasında yaşayan 33 yaşındaki emlak kralı ve oto alım satıcısı Sheron Sukhedo, eşinin babasının evinden döndüğü sırada yanından geçen arabada bulunan kimliği belirsiz şahsın kendisine ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
50 BİN DOLARLIK TABUTA KOYULDU
Lüks hayatı seven genç milyoner, elli bin dolar değerinde altın bir tabuta koyulup vücudu elli bin dolar değerinde mücevher ile donatılıp cesedinin yakılacağı yere götürüldü.
YÜZ BİN DOLARLIK CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Sheron, cenazenin ölü yakma yerine götürülmesi için ayrıca yüz bin dolarlık bir tören yapıldı.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Saldırganı yakalayan polis, saldırganın yaklaşık bir senedir cinayeti planladığını belirti.
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