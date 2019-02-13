Elon Musk, Mars'a gidiş biletinin fiyatını açıkladı

Tesla, SpaceX ve Solarcity gibi şirketlerin kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk, hayalini kurduğu Mars’a gitmenin maliyetini açıkladı. Musk, Kızıl Gezegen’e gidiş biletinin 500 bin doların altında olabileceğini, dönüş biletinin ise ücretsiz olacağını söyledi.

Elon Musk, Mars'a gidiş biletinin fiyatını açıkladı
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EURONEWS'ta yer alan habere göre, SpaceX şirketi, insanları Mars’a götürecek Starship roketini inşa etmeye devam ederken, bir Twitter kullanıcısı Musk’a, Mars’a yolculuk etmenin bedelinin ne kadar olacağını sordu. Musk da, Mars’a gidiş biletinin 500 bin dolardan az olabileceği yanıtını verdi. Musk, ayrıca, zamanla bu ücretin 100 bin doların da altına düşeceğini ve insanların evlerini satıp Mars’a taşınabileceklerini iddia ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, Elon Musk katıldığı bir programda Mars’a taşınma ihtimalinin yüzde 70 olduğunu ancak yolculuk sürecinde ölüm riskinin de yüksek olduğunu söylemişti. 

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