Elbisesinin altından 102 adet iPhone çıktı

KADININ üzerinde yakalanan ürünlerin toplam değerinin 100.000 dolarayakın olduğu tahmin ediliyor. Hong Kong'tan bu şekilde ürün kaçırarak binlerce dolar para kazanmaya çalışan birçok insan olduğu biliniyor. Bu sebeple yetkililer işi oldukça sıkı tutuyorlar.
Hong Kong'ta 2015 yılında bir kaçakçı erkeğin üzerinde 94, başka bir kaçakçıda ise 146 iPhone yakalanmıştı. Çin ve Hon Kong dışında bu tür kaçakçılık olayları ile uğraşan birçok ülke var. Fakat bu kadar telefonun bir kişi tarafından sınırdan geçirilmeye çalışılması bildiğimiz kadarıyla bu bölgeye özgü bir hareket.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.