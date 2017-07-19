Elbisesinin altından 102 adet iPhone çıktı

KADININ üzerinde yakalanan ürünlerin toplam değerinin 100.000 dolarayakın olduğu tahmin ediliyor. Hong Kong'tan bu şekilde ürün kaçırarak binlerce dolar para kazanmaya çalışan birçok insan olduğu biliniyor. Bu sebeple yetkililer işi oldukça sıkı tutuyorlar.

Hong Kong'ta 2015 yılında bir kaçakçı erkeğin üzerinde 94, başka bir kaçakçıda ise 146 iPhone yakalanmıştı. Çin ve Hon Kong dışında bu tür kaçakçılık olayları ile uğraşan birçok ülke var. Fakat bu kadar telefonun bir kişi tarafından sınırdan geçirilmeye çalışılması bildiğimiz kadarıyla bu bölgeye özgü bir hareket.