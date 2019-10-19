El Chapo: Meksikalı uyuşturucu baronunun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı.
DÜNYA 19.10.2019, 08:06
UYUŞTURUCU karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu.Ovido Guzman Lopez serbest bırakıldı.Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, güvenlik güçlerinin Lopez'i bırakma kararını savundu.Obrador, alınan kararla birçok sivilin hayatlarının kurtarıldığını söyledi.
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