Eğlence parkında hız treni faciası!
Meksika'nın ünlü eğlence parkındaki hız treninde, vagonlardan birinin yerinden oynaması nedeniyle bir facia yaşandı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı
DÜNYA 29.09.2019, 17:09
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki La Feria adlı eğlence parkında bir facia yaşandı. Eğlence merkezindeki hız treni hareket halindeyken ters döndü. Hız treninden aşağı düşen iki kişi hayatını kaybetti. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 18 ve 21 yaşlarında iki erkek olduğu bildirildi.
Yapılan ilk incelemede, hız treninde mekanik bir arıza olduğu bildirildi. Vagonun gevşemesi nedeniyle raylardan ayrıldığı, vagondaki iki kişinin 10 metre yüksekten düştüğü aktarıldı. Hız treninin en az 10 yıllık olduğu bildirildi.
Olayın ardınan eğlence parkı kapatıldı.
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