EĞLENCE merkezinden çıkarken öldürüldü.Korkunç olay, İngiltere'nin Halifax kentinde meydana geldi.

Bir çocuk annesi Levi Ogden, arkadaşlarıyla eğlenmek üzere dışarı çıkmıştı. Ancak gecenin sonu felaketle bitti.Gece kulübünde eğlendikten sonra evine gitmek üzere dışarı çıkan 26 yaşındaki kadın, bir adamla tartıştıktan sonra sokak ortasında öldürüldü.

Saatler gece yarısı 02.16'yı gösterdiğinde, korkunç olaya şahit olanlar polis ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.Ambulans olay yerine geldiğinde genç kadına ilk müdahaleyi yaptı ancak hastaneye kaldırılan Levi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili 26 yaşında olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı.

Levi Ogden'in sevenleri ve yakınları, genç kadını kaybetmenin acısını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Batı Yorkshire polisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili soruşturma açtıklarını bildirdi.

