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Eğlence amaçlı düzenlenen pantolonsuz metro yolculuğu çığ gibi yayıldı

Onlarca binlerce insan, eğlence amaçlı başlayan pantolonsuz metro yolcuğu metroya iç çamaşırı ile binme gününe katıldı. Etkinlik yayılarak Londra, Berlin, Prag, Munih ve New York’unda içinde olduğu 60’dan fazla şehre yayılarak çığ gibi büyüdü

Eğlence amaçlı düzenlenen pantolonsuz metro yolculuğu çığ gibi yayıldı

Onlarca binlerce insan, eğlence amaçlı başlayan pantolonsuz metro yolcuğu metroya iç çamaşırı ile binme gününe katıldı. Etkinlik yayılarak Londra, Berlin, Prag, Munih ve New York’unda içinde olduğu 60’dan fazla şehre yayılarak çığ gibi büyüdü

11 Ocak 2018 Perşembe 08:12
Eğlence amaçlı düzenlenen pantolonsuz metro yolculuğu çığ gibi yayıldı
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BAZI şehirlerde eksi derecelerde olan soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce insan metrolarda ilginç görüntüler oluşturdular. Pantolonsuz metro yolcuğu dünyada 60 şehirde ilgi gördü. İlk kez ABD’nin New York kentinde 2002 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25’den fazla ülkeye yayılan ‘Pantolonsuz Metro Yolculuğu’nun dün 16.sı düzenlendi.Hareket kamuya açık yerler ile kalabalık noktalarda yaptıkları gösterilerle ün salan grup ‘Improv Everywhere’ tarafından başlatılmıştı.

Hareket New York, Tokyo, Moskova ve Kudüs’ün de aralarında olduğu 60’tan fazla şehre yayılmış durumda.

İşte dünyayı saran Pantolonsuz metro yolcuğu etkinliğinden ilginç kareler;

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Son Güncelleme: 11.01.2018 08:36
Anahtar Kelimeler:
Pantolonsuz Metro Yolculuğu
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