Eğlence amaçlı düzenlenen pantolonsuz metro yolculuğu çığ gibi yayıldı

BAZI şehirlerde eksi derecelerde olan soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce insan metrolarda ilginç görüntüler oluşturdular. Pantolonsuz metro yolcuğu dünyada 60 şehirde ilgi gördü. İlk kez ABD’nin New York kentinde 2002 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25’den fazla ülkeye yayılan ‘Pantolonsuz Metro Yolculuğu’nun dün 16.sı düzenlendi.Hareket kamuya açık yerler ile kalabalık noktalarda yaptıkları gösterilerle ün salan grup ‘Improv Everywhere’ tarafından başlatılmıştı.

Hareket New York, Tokyo, Moskova ve Kudüs’ün de aralarında olduğu 60’tan fazla şehre yayılmış durumda.

İşte dünyayı saran Pantolonsuz metro yolcuğu etkinliğinden ilginç kareler;