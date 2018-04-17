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Efsane sporcu 40 yaş küçük sevgilisiyle ilişkiye girerken felç geçirdi

Amerikan güreşinin efsane sporcularından, Kral lakaplı 68 yaşındaki Jerry Lawler, 29 yaşındaki sevgilisi ile ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi

Efsane sporcu 40 yaş küçük sevgilisiyle ilişkiye girerken felç geçirdi

Amerikan güreşinin efsane sporcularından, Kral lakaplı 68 yaşındaki Jerry Lawler, 29 yaşındaki sevgilisi ile ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi

17 Nisan 2018 Salı 13:37
Efsane sporcu 40 yaş küçük sevgilisiyle ilişkiye girerken felç geçirdi
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2012 yılında duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek aktif spor hayatını sonlandıran Jerry Lawler, şimdi ise başka bir şok yaşadı. Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, aynaya baktığında gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı.

"AMAN TANRIM, FELÇ GEÇİRİYORSUN"

68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerler anlattı:

"İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kaltım ve Lauryn'e hiçbir şey hissetmediğini söyledim. Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden "Bir şey hissetmiyorum" deyince doğrulup yüzüme baktı. Kısa süreli bir göz temasından sonra Lauryn "Aman tanıtım Lawler kalk ve hemen aynaya bak" dedi. Koşarak banyoya gittim ve aynaya baktım. Ağzımın sağ tarafı çeneme kadar sarkmıştı, felç geçiriyordum. Bir süre hiçbir şey söyleyemeyen Lauryn daha sonra çığlık attı: "Aman tanrım, inme geçiriyorsun."

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Lawler hemen yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca hiç konuşamayan Lawler, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

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