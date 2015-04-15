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Efsane müzisyen hayatını kaybetti

"When a Man Loves a Woman" şarkısıyla tanınan Seldge 74 yaşında vefat etti

Efsane müzisyen hayatını kaybetti

"When a Man Loves a Woman" şarkısıyla tanınan Seldge 74 yaşında vefat etti

15 Nisan 2015 Çarşamba 09:58
Efsane müzisyen hayatını kaybetti
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"When a Man Loves a Woman" (Bir Erkek Bir Kadını Sevince) şarkısıyla liste başı olan "R&B" şarkıcısı Percy Sledge hayatını kaybetti. Karaciğer kanseri teşhisi konulan ve 2014 yılında ameliyat geçiren 1940 doğumlu Amerikalı şarkıcı Sledge, Louisiana eyaletinin Baton Rouge kentinde 74 yaşında vefat etti. 1960'lı yıllarda müziğe başlayan Sledge, "Take Time to Know Her", "Warm and Tender Love" ve "It Tears Me Up" gibi romantik şarkılarıyla tanınırken, "When a Man Loves a Woman" şarkısıyla kariyerinde zirveye çıktı. "R&B" şarkıcısı Sledge, 1987 yılında İngiltere'de "en iyi 10" arasına girdi. Sledge'yi zirveye taşıyan "When a Man Loves a Woman" şarkısının adı, 1994 yılında Andy Garcia ve Meg Ryan'nın oynadığı filme verilirken, film Türkiye'de de "Erkek Severse" adıyla gösterildi. Sledge'nin ünlü şarkısı ayrıca 1990'ların en iyi filmlerinden olan "The Crying Game"de kullanılmıştı. Calvin Houston Lewis ve Andrew James Wright tarafından yazılan ve ilk defa Sledge'in söylediği "When a Man Loves a Woman" şarkısı daha sonra Ray Charles ve James Brown gibi bir çok ünlü isim tarafından söylendi. Ahmet Ertegün'ün kurucusu olduğu Atlantic Records tarafından yayınlanan şarkı müzik sektöründe bir çok kişiye büyük kazanç sağlamıştı. "Slow Soul'un Kralı" olarak da anılan Sledge'in 12 çocuğu bulunuyor.

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Son Güncelleme: 15.04.2015 08:59
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Seldgeünlü Müzisyen Hayatını KaybettiWhen A Man Loves A Woman
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