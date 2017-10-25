Efsane isim hayatını kaybetti

50 yılı aşkın müzik kariyerinde, Fats Domino’nun eserleri 65 milyondan fazla sattı. Rock and roll’un öncülerinden sayılan başarılı müzisyenin etkilediği isimler arasından Elvis Presley ve The Beatles da bulunuyor. Müzik kariyerine piyano ile başlayan Fats Domino, Rolling Stone’nin yayınladığı ‘Tüm Zamanların En İyi 25 Sanatçısı’ listesinde yer alıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.