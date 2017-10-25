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Efsane isim hayatını kaybetti

Amerikalı efsane yıldız 89 yaşında New Orelans'ta hayatını kaybetti

Efsane isim hayatını kaybetti

Amerikalı efsane yıldız 89 yaşında New Orelans'ta hayatını kaybetti

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:31
Efsane isim hayatını kaybetti
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50 yılı aşkın müzik kariyerinde, Fats Domino’nun eserleri 65 milyondan fazla sattı. Rock and roll’un öncülerinden sayılan başarılı müzisyenin etkilediği isimler arasından Elvis Presley ve The Beatles da bulunuyor. Müzik kariyerine piyano ile başlayan Fats Domino, Rolling Stone’nin yayınladığı ‘Tüm Zamanların En İyi 25 Sanatçısı’ listesinde yer alıyor.

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AmerikalıNew Orelans
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